Португалия: полу-марафон в Лиссабоне

Четверг, 20 Декабрь 2018 Португалия Португалия Досуг

Португалия: полу-марафон в Лиссабоне

В марте проходит Лиссабонский полу-марафон по маршруту через мост им. 25 апреля, с которого открывается прекрасный панорамный вид на город.

В этом состязании, включенном в официальный календарь AIMS – Ассоциации международных марафонов и пробегов, примут участие лучшие атлеты мира, которые пробегут 21097 метров от площади Портажен, на другой стороне реки Тежу, до отметки недалеко от Монастыря иеронимитов.

Одновременно с полу-марафоном проводится мини-марафон на дистанции 7200 метров, в котором могут принять участие все желающие – его девиз «участие, а не победа». Если будете в Лиссабоне, присоединитесь к этому празднику спорта, который в последний раз побил мировой рекорд, собрав 36 тысяч участников, и воспользуйтесь возможностью пробежать по мосту им.25 апреля, любуясь прекрасным видом на столицу Португалии.

Полу-марафон пройдет 17 марта.

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