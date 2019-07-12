Португалия: ярмарка Святого Матфея

Пятница, 12 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: ярмарка Святого Матфея

Вольная ярмарка в средневековом городе Визеу превратилась сегодня в праздник музыки, фольклора, народного искусства, гастрономии и веселья.

Обязательно воспользуйтесь возможностью побывать на красочных и шумных представлениях на ярмарке, конных скачках, велопробегах и конкурсах рыбной ловли и посмотреть на прыжки с парашютом и фигуры высшего пилотажа на аэродроме Гонсалвеш Лобату, а также на соревнования по атлетизму и на много многое другое.

Все это можно увидеть на Ярмарке Святого Матфея прямо в центре Визеу.

Ярмарка пройдет с 8 августа по 15 сентября.

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