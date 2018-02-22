Иностранцы бьют рекорды по покупке недвижимости в Испании

По данным за прошлый год, 13,6% сделок купли-продажи, совершили покупатели из-за рубежа.

Наиболее активно жилье в Испании приобретают британцы, на которых приходится 15% общего числа сделок с участием иностранцев. За ними следуют французы (8,6%), немцы (7,7%), бельгийцы (6,4%) и шведы (6,38%), пишет noticia.ru.

Как сообщают в агентствах по регистрации, как правило, иностранцы покупают жилье в туристических целях, их привлекает испанское солнце и пляжи. Особой популярностью пользуются побережье и острова.

В четвертом триместре 2017 года, по данным портала Idealista, в 5 испанских провинциях доля сделок с участием иностранцев превысила 30% общего числа сделок купли-продажи. Больше всего жилья в прошлом году иностранцы приобрели в Аликанте, где доля покупателей из-за рубежа составила 42,5%, на Тенерифе (39%), Балеарских островах (35%), в Жироне (33%) и Малаге (32%).