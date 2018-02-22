Иностранцы бьют рекорды по покупке недвижимости в Испании

Четверг, 22 Февраль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Иностранцы бьют рекорды по покупке недвижимости в Испании

В 2017 году иностранцы приобрели более 61 тысячи объектов жилой недвижимости по всей Испании.

По данным за прошлый год, 13,6% сделок купли-продажи, совершили покупатели из-за рубежа.

Наиболее активно жилье в Испании приобретают британцы, на которых приходится 15% общего числа сделок с участием иностранцев. За ними следуют французы (8,6%), немцы (7,7%), бельгийцы (6,4%) и шведы (6,38%), пишет noticia.ru.

Как сообщают в агентствах по регистрации, как правило, иностранцы покупают жилье в туристических целях, их привлекает испанское солнце и пляжи. Особой популярностью пользуются побережье и острова.

В четвертом триместре 2017 года, по данным портала Idealista, в 5 испанских провинциях доля сделок с участием иностранцев превысила 30% общего числа сделок купли-продажи. Больше всего жилья в прошлом году иностранцы приобрели в Аликанте, где доля покупателей из-за рубежа составила 42,5%, на Тенерифе (39%), Балеарских островах (35%), в Жироне (33%) и Малаге (32%).

Последние новости

    • Португалия: вердикт от SEF

      Служба иностранцев и границ (SEF) провела ряд инспекций в Центральном регионе.

      Подробнее

    • Премия за португальский портвейн

      «Аэрофлот» получил премию Cellars in the Sky как авиакомпания с лучшими винами.

      Подробнее

    • В Испания начали строительство нового небоскреба Caleido

      В деловом районе Мадрида Cuatro Torres, расположенном на Пасео-де-ла-Кастельяна, к четырем имеющимся башням добавится пятая - Torre Caleido.

      Подробнее

    • Испания: лауреаты круизного туризма

      Пассажиры круизных лайнеров назвали лауреатов по итогам прошлого года.

      Подробнее

    • Италия: на Сардинии туристам запретят выносить песок на полотенцах

      Власти муниципалитета Стинтино на северо-западе острова Сардиния намерены внести меры, направленные на охрану популярного пляжа Ла Пелоза.

      Подробнее

    • Италия: ученые признали безопасность ГМ-кукурузы

      Генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья, а по некоторым параметрам даже полезнее обычной, выяснили итальянские исследователи.

      Подробнее

    • Фотограф показал уникального двуликого кота

      Издание The Daily Mail обратило внимание на необычного кота, родившегося с четко разделенным разным окрасом на морде.

      Подробнее

    • Angry Birds пошли ко дну

      Производитель Angry Birds, финская компания Rovio Entertainment Oyj разочаровала инвесторов и пережила крупнейшее падение акций со времен выхода на IPO в сентябре 2017 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!