Испания: аренда жилья в Мадриде

Среда, 30 Май 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: аренда жилья в Мадриде

Жители Мадрида тратят более 60% зарплаты на аренду жилья.

Согласно исследованию портала pisos.com, основанному на данных Ежегодного опроса о структуре заработной платы, проведенного Национальным институтом статистики, сегодня приобрести в Испании жилье сложнее, чем год назад, несмотря на то, что средняя зарплата несколько выросла. Месячная арендная платы в среднем по стране составляет 780 евро, что эквивалентно 40,4% зарплаты, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 30,3%. В то же самое время на средний ипотечный платеж приходится 27,5% от суммы доходов испанских семей (+6% по сравнению с прошлым годом), пишет espanarusa.com.

Исследование показало, что средняя заработная плата в Испании выросла на 0,2%, до 24 156 евро в год, однако этого повышения недостаточно, чтобы компенсировать рост цен на аренду и покупку жилья.

Показатель доступности жилья сильно варьируется в зависимости от региона, особенно если речь идет об аренде. Так, жителю Мадрида приходится отдавать более 60% зарплаты за аренду квартиры: средняя плата в месяц здесь составляет 1325 евро, а средняя зарплата - 2194 евро.

Похожая ситуация наблюдается на Балеарских островах: здесь на аренду уходит 57% заработка. В Валенсийском сообществе и Стране Басков - 48% и 47% соответственно.

На противоположном конце списка находятся автономии, где аренда жилья наиболее доступна: Кастилия - Ла-Манча (26,7% от зарплаты), Эстремадура (27%) и Астурия (30%).

Хотя на ипотеку уходит несколько меньше средств семейного бюджета, в данной области ситуация для испанских семей также усложнилась по сравнению с прошлым годом. Жители Балеарских островов тратят на ипотечный платеж в среднем 48,5% доходов ежемесячно (869 евро). Далее в списке следует Страна Басков, где на ипотеку уходит 37,5% от зарплаты. Кастилия - Ла-Манча, Наварра и Арагон замыкают список: 17,3%, 20,2% и 21% соответственно.

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