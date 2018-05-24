Испания: Сапатеро купил дом на Лансароте за полмиллиона евро

Четверг, 24 Май 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: Сапатеро купил дом на Лансароте за полмиллиона евро

После продажи в марте этого года виллы в Леоне бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро приобрел новый дом на острове Лансароте.

Вилла в Леоне площадью 400 м2 в свое время обошлась Сапатеро в 800 тысяч евро и на протяжении долгого времени была выставлена на продажу. В конечном итоге она была продана вдвое дешевле первоначальной стоимости - за 390 тысяч евро, после чего бывший премьер-министр решил сменить обстановку. Вместе со своей женой Сонсолес Эспиносой политик купил дом на Канарских островах, пишет noticia.ru.

Покупка обошлась паре в 500 тысяч евро. К дому площадью 88 м2 прилегает участок в 1350 метров.

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