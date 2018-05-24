Испания: Сапатеро купил дом на Лансароте за полмиллиона евро

Вилла в Леоне площадью 400 м2 в свое время обошлась Сапатеро в 800 тысяч евро и на протяжении долгого времени была выставлена на продажу. В конечном итоге она была продана вдвое дешевле первоначальной стоимости - за 390 тысяч евро, после чего бывший премьер-министр решил сменить обстановку. Вместе со своей женой Сонсолес Эспиносой политик купил дом на Канарских островах, пишет noticia.ru.

Покупка обошлась паре в 500 тысяч евро. К дому площадью 88 м2 прилегает участок в 1350 метров.