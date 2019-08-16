Пентхаус в Испании дороже обычной квартиры на 26%

Пятница, 16 Август 2019 Испания Испания Испания Недвижимость

Пентхаус в Испании дороже обычной квартиры на 26%

Купить пентхаус в Испании - значит переплатить за квадратный метр в среднем 26% по сравнению с обычным жильем.

Такие данные приводит портал Idealista.

 И покупатели готовы платить такие деньги, ведь взамен они получают вид на город или море, отсутствие соседей сверху и открытую веранду. На такие объекты недвижимость приходится примерно 8% от всех предложений на рынке, пишет noticia.ru.

Самая большая разница в цене на обычное жилье и пентхаус замечена в Севилье - 56,2%. Далее следуют Валенсия (53,4%) и Гранада (48,2%).

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