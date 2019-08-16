Пентхаус в Испании дороже обычной квартиры на 26%

Такие данные приводит портал Idealista.

И покупатели готовы платить такие деньги, ведь взамен они получают вид на город или море, отсутствие соседей сверху и открытую веранду. На такие объекты недвижимость приходится примерно 8% от всех предложений на рынке, пишет noticia.ru.

Самая большая разница в цене на обычное жилье и пентхаус замечена в Севилье - 56,2%. Далее следуют Валенсия (53,4%) и Гранада (48,2%).