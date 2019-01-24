В испанском секторе недвижимости 68% – иностранный капитал

При этом с 2014 года, когда начался процесс восстановления рынка, рост составил 12 процентных пунктов.

По данным компании Savills Aguirre Newman, объем прямых инвестиций из-за рубежа достиг 7,3 млрд евро. В 2017 году эта цифра была на 23% ниже и составляла 5,95 млрд евро, пишет noticia.ru.

По происхождению капитала лидируют инвесторы из Европы и США – почти 57% от общего объема. Среди стран Европы лидируют граждане Великобритании, Германии и Франции, инвестиции которых составляют 73% на европейском уровне.

Наибольший объем инвестиций зафиксирован в секторе розничной торговли – 3,4 млрд евро. 68% из них составляет иностранный капитал, что сравнимо с показателями предыдущих лет.

В торговые помещения на центральных улицах было вложено 1,15 млрд евро, что почти вдвое выше прошлогодних показателей.

Самый заметный рост в 61% показал сектор логистики, в который были инвестированы рекордные 1,3 млрд евро. В этом секторе иностранный капитал составляет 87%.

Офисные здания получили на 19% больше иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом – 2,8 млрд евро. 69% из этих вложений приходятся на Мадрид, 26% – на Барселону.