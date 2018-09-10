В «Пятой башне» Мадрида будет 46 лифтов

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Испания Испания Испания

В «Пятой башне» Мадрида будет 46 лифтов

На протяжении последних шести месяцев ведётся строительство комплекса Caleido, также известного как «Пятая башня» Мадрида.

В «Пятой башне» Мадрида будет 46 лифтов

На протяжении последних шести месяцев ведётся строительство комплекса Caleido, также известного как «Пятая башня» Мадрида.

Как сообщил поставщик лифтов компания Kone, их в небоскрёбе будет 46. Также компания поставит четыре эскалатора и другие высокотехнологичные системы.

Высота 36-этажной башни составит 165 м. К ней будут прилегать горизонтальные пристройки высотой до четырёх уровней, формируя перевёрнутую букву «Т».

Известно, что в комплексе разместится Институт предпринимательства, медицинский центр Quirón Salud, а также торговые помещения и рестораны, пишет noticia.ru.

Строительством занимается компания Espacio Caleido, которая входит в состав группы Villar Mir.

Первый камень высотки был заложен 1 марта, а завершить проект планируется к концу 2020 года.

Комплекс разместился в финансовом квартале Cuatro Torres («Четыре башни») на месте бывшего спортивного комплекса «Реал Мадрид». Земельный участок был предоставлен застройщику мэрией Мадрида в пользование на 75 лет, за которое компания будет выплачивать 4 млн евро ежегодно.

На этапе строительства, по подсчётам компании, создано 864 рабочих места в Мадриде и 1559 – в регионе. На протяжении 75 лет эксплуатации планируется создать 2092 рабочих места на уровне города и 3992 – на уровне сообщества.

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