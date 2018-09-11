Италия хочет стать привлекательной для пенсионеров

В правительстве Италии обсуждается законопроект, согласно которому пенсионеров, переехавших жить на Сицилию, Сардинию или в Калабрию, освободят от уплаты налогов на 10 лет.

Законопроект призван улучшить ситуацию на территории южной Италии, где последние годы наблюдается стремительное уменьшение населения и нехватка квалифицированных рабочих кадров, сообщает TheLocal .

Согласно обсуждаемому проекту, пенсионерам, решившимся на переезд в южные регионы Италии, будет предоставлена жилплощадь по особо низкой цене, а также полное освобождение от уплаты налогов на ближайшие 10 лет. Рассчитан проект прежде всего для тех итальянцев, кто в данный момент проживает в более богатых, как считается, северных регионах Италии. Однако участвовать в программе льготного переселения смогут и иностранцы со всех стран мира. Предполагается, что пенсионерам придется прожить в южной Италии как минимум шесть месяцев и один день, чтобы получить право на освобождение от налогов.

Авторы идеи считают, что с помощью данного закона можно будет остановить активную миграцию с юга на север, оживить экономику целого ряда городов, а также привлечь в течение трех-четырех лет в три южных региона более полумиллиона новых жителей.