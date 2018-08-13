Половину жилья для туристов в Италии сдают в аренду незаконно

Понедельник, 13 Август 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Недвижимость

Половину жилья для туристов в Италии сдают в аренду незаконно

У арендодателей нет лицензий, а своим сотрудникам они платят «в конвертах».

В каждом втором случае сдачи в аренду жилья для отдыха в Италии происходит нарушение закона, заявили представители Финансовой гвардии после проведения собственного расследования, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 13 августа.

Проверка была проведена на морских побережьях, в местах отдыха в горах и в крупных туристических центрах. Примерно в половине случаев у владельцев недвижимости не было необходимых лицензий для предоставления этого вида услуг, а выплаты сотрудникам осуществлялись «в конвертах», пишет regnum.ru.

Правоохранители выявили около двух тысяч нарушителей закона среди арендодателей и столько же — среди нанятых работников, сообщили в Финансовой гвардии.

 

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: аптеки собрали 560 тонн лекарственных отходов

      Компания Valmared внедряет сбор остатков лекарственных средств наравне с бумагой, пластиком и другими группами отходов.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду забил первый гол за "Ювентус"

      Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в составе новой команды.

      Подробнее

    • Более 300 человек пострадали на музыкальном фестивале в Испании

      Люди прыгали на деревянном пирсе и упали в море.

      Подробнее

    • Испания: у берегов Жироны образовалось большое масляное пятно

      Пятно мазута неизвестного происхождения появилось на поверхности воды неподалеку от пляжа Кадакеса (Жирона).

      Подробнее

    • В Италии предлагают лишать прав за телефонные разговоры за рулем

      В 2017 году за эти нарушения были выписаны 150 тысяч штрафов.

      Подробнее

    • Половину жилья для туристов в Италии сдают в аренду незаконно

      У арендодателей нет лицензий, а своим сотрудникам они платят «в конвертах».

      Подробнее

    • «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за денег

      Израиль может потерять право проводить музыкальный конкурс «Евровидение-2019» из-за того, что государство не гарантировало организаторам финансовую поддержку.

      Подробнее

    • В Карелии сгорела церковь XVIII века

      Это было одно из самых высоких деревянных зданий в России.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda