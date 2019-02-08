Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на недвижимость
Данные третьего квартала свидетельствуют о восстановлении предложения на рынке недвижимости.
По мнению экспертов Еврокомиссии, недавнее «восстановление сферы жилищного строительства» стало одним из основных факторов, способствующих снижению цен на недвижимость. Цены пошли вниз впервые за долгое время в третьем квартале прошлого года. По прогнозам экспертов, они снизятся в среднем на 8,5 процентов.
По мнению Брюсселя, в период с 2018 по 2020 год, баланс между спросом и предложением на рынке недвижимости должен восстановиться.
Прогнозы подтверждаются и Национальным институтом статистики (Instituto Nacional de Estatística), которые также фиксируют снижение цен на жилье по сравнению с предыдущими тремя месяцами. До этого, с января по март наблюдался стабильный рост цен на недвижимость.