Иностранные инвесторы выбирают жилье на курортах Португалии

В итоге, в 2017 году домами недалеко от Лиссабона интересовались покупатели 35-и национальностей.

Причина - не только в пока еще низкой стоимости жилья, но и в природных красотах, безопасности, отлично развитой инфраструктуре и сфере развлечений, транспортной доступности, высоком уровне медицинского обслуживания и приятном климате. В Португалии - как минимум, 250 солнечных дней в году, сообщает Mansion Global. И интерес к недвижимости в силу всех этих факторов постоянно растет, передает prian.ru.

Пляжные курорты Португалии, особенно на южном побережье в Алгарве, уже давно облюбовали англичане и ирландцы, но теперь сюда начинают вкладывать деньги не только жители Европы. А также граждане Бразилии, Китая, Южной Африки и США.

Многих иностранцев привлекает программа Золотой визы в Португалии, которая позволяет быстро получить ВНЖ в стране покупателям, которые инвестируют в местную недвижимость не менее 500 000 евро. Участники программы также могут путешествовать в страны Шенгенского соглашения без необходимости получения визы.

Китайские инвестиции в Португалию через Золотую визу уже достигли 2 млрд евро, согласно данным за январь 2018 года, что составляет 60% от средств, привлеченных в рамках программы. Также 400 млн евро приходится на бразильцев и 140 млн евро - на граждан Южной Африки.

Еще одна программа, которая привлекает иностранных покупателей, была введена в 2009 году - особый налоговый режим. Он освобождает нерезидентов, которые проводят не менее 183 дней в году в Португалии, от уплаты подоходного налога на доходы за пределами страны в течение 10 лет. Здесь также нет налога на наследство.

Среди наиболее популярных курортов, интересующих иностранных инвесторов - Кашкайш и Алгарве.

Первый называют португальской Ривьерой в силу множества элитных жилых комплексов и ресторанов, международных школ, огромных торговых центров и культурно-исторических мест. Виллы, как правило, здесь стоят от 1,5 млн до 6 млн евро. Самая дорогая собственность - в районе 13 000 евро за кв.м.

Алгарве, который находится в двух-трех часах езды от Лиссабона, до сих пор привлекает большое число иностранных покупателей и отличается самыми высокими ценами. Стоимость недвижимости здесь может достигать 10 - 11 млн евро за участок с видом на море.