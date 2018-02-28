Иностранные инвесторы выбирают жилье на курортах Португалии

Среда, 28 Февраль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Иностранные инвесторы выбирают жилье на курортах Португалии

После финансового краха 2008 года цены на португальскую недвижимость упали до 50%.

В итоге, в 2017 году домами недалеко от Лиссабона интересовались покупатели 35-и национальностей.

Причина - не только в пока еще низкой стоимости жилья, но и в природных красотах, безопасности, отлично развитой инфраструктуре и сфере развлечений, транспортной доступности, высоком уровне медицинского обслуживания и приятном климате. В Португалии - как минимум, 250 солнечных дней в году, сообщает Mansion Global. И интерес к недвижимости в силу всех этих факторов постоянно растет, передает prian.ru.

Пляжные курорты Португалии, особенно на южном побережье в Алгарве, уже давно облюбовали англичане и ирландцы, но теперь сюда начинают вкладывать деньги не только жители Европы. А также граждане Бразилии, Китая, Южной Африки и США.

Многих иностранцев привлекает программа Золотой визы в Португалии, которая позволяет быстро получить ВНЖ в стране покупателям, которые инвестируют в местную недвижимость не менее 500 000 евро. Участники программы также могут путешествовать в страны Шенгенского соглашения без необходимости получения визы.

Китайские инвестиции в Португалию через Золотую визу уже достигли 2 млрд евро, согласно данным за январь 2018 года, что составляет 60% от средств, привлеченных в рамках программы. Также 400 млн евро приходится на бразильцев и 140 млн евро - на граждан Южной Африки.

Еще одна программа, которая привлекает иностранных покупателей, была введена в 2009 году - особый налоговый режим. Он освобождает нерезидентов, которые проводят не менее 183 дней в году в Португалии, от уплаты подоходного налога на доходы за пределами страны в течение 10 лет. Здесь также нет налога на наследство.

Среди наиболее популярных курортов, интересующих иностранных инвесторов - Кашкайш и Алгарве.

Первый называют португальской Ривьерой в силу множества элитных жилых комплексов и ресторанов, международных школ, огромных торговых центров и культурно-исторических мест. Виллы, как правило, здесь стоят от 1,5 млн до 6 млн евро. Самая дорогая собственность - в районе 13 000 евро за кв.м.

Алгарве, который находится в двух-трех часах езды от Лиссабона, до сих пор привлекает большое число иностранных покупателей и отличается самыми высокими ценами. Стоимость недвижимости здесь может достигать 10 - 11 млн евро за участок с видом на море.

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