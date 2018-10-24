Португалия: иностранцы скупают дорогую недвижимость

Среда, 24 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: иностранцы скупают дорогую недвижимость

Данные опубликованы Национальным институтом статистики (INE).

Согласно им, в 2017 году нерезиденты приобрели 1.185 объектов недвижимости стоимостью более 500 тыс. евро каждый. Это на порядок больше, чем в 2016 году (908).

Средняя стоимость приобретения в 2017 году из числа вышеуказанных 1.185 объектов составила 854 тыс. евро (в 2016-м - 907 тыс. евро). Эти продажи составили 6,8% от общего числа португальской недвижимости, проданной в прошлом году иностранцам, и 36,3% от общей суммы, полученной от приобретений  иностранными гражданами. В 2017 году общая стоимость продаж дорогостоящей недвижимости, впервые с начала ведения регистрации, превзошла барьер в миллиард евро.

«Рост продаж недвижимости стоимостью 500 тыс. евро и выше был отмечен в 2013 году благодаря введению в Португалии ВНЖ для инвестиционной деятельности (ARI), более известного как «золотая виза», удвоившись по количеству и сумме по сравнению с 2012 годом, - отмечает INE. - В 2014 году этот рост увеличился, главным образом, в стоимостном выражении, при этом объекты стоимостью 500 тыс. евро и более составляли почти половину общей стоимости недвижимости, приобретенной нерезидентами в том году».

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