Португалия: налоговые льготы для арендодателей

Оба они являются частью законодательного пакета по жилью и касаются предоставления налоговых льгот арендодателям в зависимости от продолжительности действия контрактов и Программы доступной аренды (Programa de Arrendamento Acessível, PAA).

Первый закон предусматривает снижение текущей ставки подоходного налога (IRS) на доходы от недвижимости (rendimentos prediais); в то же время, максимальный уровень арендной платы не устанавливается.

Так, начиная с двухлетнего периода действия контрактов ставка налога, которая составляет 28%, снижается на два процентных пункта, с 28 до 26%, и далее последовательно на 2% каждые два года, в то время как для, изначально, пятилетних контрактов снижение составит 5%, с 28 до 23%.

К договорам аренды на десять лет автоматически применяется ставка в размере 14%, на 20 и более лет - 10%.

Помимо предоставления налоговых льгот домовладельцам - в зависимости от продолжительности договоров аренды, закон «создает условия для доступа к налоговым льготам в рамках программах жилищного строительства для доступной аренды», позволяя владельцам, которые гарантируют «выделение недвижимости для этой цели минимум на срок 25 лет, выплату НДС по сниженной ставке».

Президент Республики также обнародовал Декрет-закон, который «уполномочивает правительство утвердить специальный режим налогообложения, предусматривающий освобождение от уплаты налогов с доходов от собственности, полученных в результате аренды или сдачи внаем жилья в рамках PAA».

В частности, арендодатели смогут получить полное освобождение от уплаты подоходного налога с доходов физических лиц (IRS) и на корпоративный налог (IRC), если арендная плата не менее чем на 20% ниже рыночных цен, а taxa de esforço (процент между всеми полученными кредитами и ежемесячным доходом) арендатора не превышает 35%.