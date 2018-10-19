Португалия: новые сроки договоров на аренду

Согласно ему, минимальный срок действия договоров аренды не может составлять менее одного года, а максимальный - не может превышать 30 лет.

Вместе с тем, минимальный срок в один год «не применяется к договорам на непостоянное жилье или на специальные временные цели, которые должны быть указаны в договоре, а именно если договоры заключаются по профессиональным причинам, в связи с образованием, обучением или туризмом».

Что касается денонсации (отказа) договоров арендодателем, депутаты одобрили предложение правительства, согласно которому арендодатель должен предупредить арендатора не позднее, чем за пять лет до даты, когда он намеревается прекратить действие договора, в то время как в настоящее время действует минимальный лимит в два года.

Что касается денонсации жилищных договоров под предлогом освободить помещение для проживания самого арендодателя и его потомков первой степени, была одобрена инициатива Коммунистической партии (PCP), согласно которой «арендодатель освобождается от уплаты налога с положенной ему компенсации».

Парламентская рабочая группа по жилищному строительству также одобрила инициативу Левого блока (BE), которая гласит, что денонсация договоров аренды «должна быть подтверждена, под угрозой недействительности, путем предварительного уведомления максимум за 15 месяцев и не менее чем за 12 месяцев до даты его (договора) расторжения».

Что касается автоматического возобновления договоров жилой аренды, то депутаты одобрили предложение социалистов, в котором говорится, что «если не предусмотрено иное, договор, заключаемый с фиксированным сроком (prazo certo), автоматически возобновляется по истечении срока его действия на последовательные периоды равной продолжительности или на три года, если продолжительность - меньше».

Относительно договоров аренды в нежилых целях (fins não habitacionais) - договор, заключаемый с фиксированным сроком (prazo certo), автоматически возобновляется по истечении срока его действия на последовательные периоды равной продолжительности или на пять лет, если продолжительность - меньше.

Внесение поправок в правительственный законопроект имеет целью «принятие мер по исправлению ситуаций дисбаланса в позиции арендаторов и арендодателей, повышение безопасности и стабильности аренды помещений и защита арендаторов, находящихся в ситуации особой уязвимости».