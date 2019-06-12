Португалия: Remax Portugal купила Remax France за 2 млн евро

Среда, 12 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: Remax Portugal купила Remax France за 2 млн евро

Об этом стало известно из официального заявления на сайте португальской компании.

Агентство недвижимости Remax Portugal приобрела за 2 млн евро франчайзинговую сеть Remax France во Франции, которая насчитывает 52 отделений. Об этом стало известно из официального заявления на сайте португальской компании.

«Планы на будущее — это 80 филиалов в Париже и в прилегающих районах французской столицы», - говорится в сообщении представителей фирмы.

«Мы планируем расти, внедрять инновации, воплощая ценности, которые сделали нас лидерами в Португалии», - говорится в заявлении президента Remax Portugal Мануэля Альвареша.

Португальское агентство недвижимости насчитывает 312 филиалов в Португалии. В последнее время количество агентов фирмы значительно возросло, с 6 126 в 2017 году до 7 443 в 2018 году.

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