Португалия: сделки с недвижимостью - с участием агентства

Согласно ему, около ¾ (72%) португальцев, желающих купить, продать или арендовать дом или квартиру, обращаются к посредникам - агентствам недвижимости.

Согласно опросу, 63% людей прибегают к услугам агентство, чтобы «найти дом с желаемым качеством», в то время как 57% предпочитают, чтобы агентства выбирали конкретные дома для посещения. Более половины указывают, что обращение в агентство помогает сэкономить время в процессе покупки в целом.

Подобный процент относится к переговорам о цене в качестве основной причины. Жилищное финансирование было наименее заявленной причиной среди респондентов (24%).

Примерно столько же (около 50%) респондентов назвали в качестве основной причины обращения в агентство «ведение переговоров относительно цены», а 24% - «необходимость финансирования покупки жилья».

В исследовании также делается вывод о том, что потребители ценят агентства по таким параметрам, как доверие, эффективность или скорость.

Также из исследования можно сделать вывод, что сектор недвижимости в Португалии имеет потенциал для роста, поскольку «43% игроков на рынке не покупали, не продавали и не арендовали дом через агентство недвижимости».

Исследование - на основе телефонных опросов - было проведено ERA в мае 2018 года. В них участвовали около 1.300 потребителей, которые купили, продали или арендовали дом за последние 24 месяца.