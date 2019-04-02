Португалия: у RE/MAX увеличилось количество сделок на 9%

Вторник, 02 Апрель 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: у RE/MAX увеличилось количество сделок на 9%

Всего за 2018 год было совершено 62287 сделок.

Риелторская компания RE/MAX завершила 2018 год ростом сделок на 9%. Всего было совершено 62287 сделок. Общая сумма составила 4,3 млрд евро. 79% из общего количества сделок были договорами купли-продажи различных объектов недвижимости.

Представители компании отметили, что этот сектор продолжает развиваться. Причем, чаще всего клиентами становятся португальцы. Согласно отчету фирмы, на представителей местного населения пришлось 84% всех сделок. За ними следуют бразильцы с 4,67%. В 2016 году рейтинг иностранных клиентов возглавляли французы, однако в этом году их доля составила 1,8%. За ними следуют англичане (1,03%) и китайцы (0,85%).

Также данные показывают, что чаще всего клиентов интересуют квартиры Т2, Т3 и Т1. Больше всего сделок в прошлом году было совершено в Лиссабоне, Синтре и Оейраше. После них самыми популярными среди клиентов оказались Кашкайш, Алмада и Порту.

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