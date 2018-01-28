Португалия: жилищные кредиты снова популярны

Воскресенье, 28 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: жилищные кредиты снова популярны

После многолетнего спада банки ожидают роста спроса на жилищный кредит и предполагают, что остановившаяся на время кризиса гонка банковского финансирования действительно продолжится.

По данным Banco de Portugal, большинство банков ожидают роста спроса на жилье и потребительские кредиты до марта нынешнего года, увидев эту тенденцию в конце 2017 года.

«Большинство банков не ожидает значительных изменений в спросе на кредиты от компаний, в то время как в сегменте физических лиц четыре из пяти банков ожидают небольшого увеличения спроса на кредиты», - говорится в заявлении Banco de Portugal.

Большинство финансовых учреждений отметили, что повышение потребительского доверия и общий уровень процентных ставок несколько способствовали росту спроса на сегмент ипотечного кредитования, тем самым оправдывая более высокий спрос в последнем квартале 2017 года.

Спрос будет расти, но критерии кредитования останутся прежними. Банки говорят, что они оставались стабильными в предыдущем квартале и не ожидают «изменений в критериях утверждения кредита для компаний и частных лиц».

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