Португалия: жилищные кредиты снова популярны

По данным Banco de Portugal, большинство банков ожидают роста спроса на жилье и потребительские кредиты до марта нынешнего года, увидев эту тенденцию в конце 2017 года.

«Большинство банков не ожидает значительных изменений в спросе на кредиты от компаний, в то время как в сегменте физических лиц четыре из пяти банков ожидают небольшого увеличения спроса на кредиты», - говорится в заявлении Banco de Portugal.

Большинство финансовых учреждений отметили, что повышение потребительского доверия и общий уровень процентных ставок несколько способствовали росту спроса на сегмент ипотечного кредитования, тем самым оправдывая более высокий спрос в последнем квартале 2017 года.

Спрос будет расти, но критерии кредитования останутся прежними. Банки говорят, что они оставались стабильными в предыдущем квартале и не ожидают «изменений в критериях утверждения кредита для компаний и частных лиц».