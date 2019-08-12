Роналду продал свой особняк в Португалии Пепе

Понедельник, 12 Август 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Роналду продал свой особняк в Португалии Пепе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его экс-партнер по мадридскому «Реалу» Пепе провернули сделку с недвижимостью.

Роналду продал свой особняк в Португалии ПепеФото: uefa.comКак утверждает The Sun, 34-летний Роналду избавился от домовладения в Гересе, продав его Пепе. Особняк, возле которого находится вертолетная площадке, в свое время был куплен Роналду почти за 3,5 млн фунтов. А Пепе сейчас он обошелся лишь в 2,3 млн фунтов.

Дом в Гересе имеет площадь 800 кв метров. С него открывается роскошный вид на реку Каваду, а также пейзажи Национального парка Переда-Герес, пишет footballhd.ru.

Ранее сообщалось, что в планах у Роналду значится покупка виллы в Марбелье стоимостью в 1.3 млн евро.

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