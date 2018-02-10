Голландцы превратили портовый кран в элитную квартиру

Суббота, 10 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы Недвижимость

Голландцы превратили портовый кран в элитную квартиру

В Амстердаме в аренду начали сдавать необычную квартиру.

Как сообщает The Sun жилье оборудовано внутри списанного портового крана. На трех этажах помещаются две спальни, гостиная, кухня с обеденной зоной и видом на город, а также ванная комната и отдельный душ.

Сутки проживания там обойдутся в 850 долларов. Оформлением занималась компания Yays Concierged Boutique Apartments. Так дизайнеры хотели «перенаправить городской туризм и показать гостям столицы место, которое не найти на туристических картах».

Кран построили после Второй мировой войны по заказу компании Royal Dutch Steamboat. С появлением судоходных контейнеров необходимость в этой технике пропала. Кран отреставрировали и снова поставили в порту, из квартиры в нем открывается вид на город и реку.

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