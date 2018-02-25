Особняк актера Кэри Гранта выставили на продажу

Недвижимость площадью более 500 квадратных метров оценивается в 12 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк выдержан в нормандском стиле. В доме обустроено шесть спален, также там есть винный погреб и солярий. На втором этаже размещены спальня и две ванных комнаты, из окон открывается вид на океан. Во дворе дома несколько патио, бассейн с подогревом, смотровая площадка, зона для тенниса и барбекю.

Дом был построен в 1929 году для звезды немого кино Нормы Толмадж. В 1930 году актеры Кэри Грант и Рэндольф Скотт купили его в совместное владение. Как отмечает издание, в течение некоторого времени в доме проживала также актриса Шарон Тейт - жена режиссера Полански, ставшая жертвой банды маньяка Чарльза Мэнсона.