Особняк актера Кэри Гранта выставили на продажу

Воскресенье, 25 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы Недвижимость

Особняк актера Кэри Гранта выставили на продажу

В США на продажу выставлен дом, который принадлежал голливудскому актеру Кэри Гранту, известному по ролям в фильмах Альфреда Хичкока.

 Недвижимость площадью более 500 квадратных метров оценивается в 12 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк выдержан в нормандском стиле. В доме обустроено шесть спален, также там есть винный погреб и солярий. На втором этаже размещены спальня и две ванных комнаты, из окон открывается вид на океан. Во дворе дома несколько патио, бассейн с подогревом, смотровая площадка, зона для тенниса и барбекю.

Дом был построен в 1929 году для звезды немого кино Нормы Толмадж. В 1930 году актеры Кэри Грант и Рэндольф Скотт купили его в совместное владение. Как отмечает издание, в течение некоторого времени в доме проживала также актриса Шарон Тейт - жена режиссера Полански, ставшая жертвой банды маньяка Чарльза Мэнсона.

Последние новости

    • Renault построит «умную» энергосистему на острове в Португалии

      Аккумуляторы электрокаров смогут накапливать электронергию, когда предложение на электричество превышает спрос.

      Подробнее

    • Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ).

      Подробнее

    • В Испании пройдет историческое шествие

      В Вальядолиде пройдет реконструкция процессии XVI века.

      Подробнее

    • Испания: El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла

      Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне.

      Подробнее

    • Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

      Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

      Подробнее

    • Италия: «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону

      «Аэрофлот» открывает прямое авиасообщение из Mосквы с Неаполем и Вероной.

      Подробнее

    • Кейт Миддлтон показала загадочный рисунок на теле

      Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, во время совместного с мужем визита в Сандерленд нанесла на руку рисунок хной мехенди.

      Подробнее

    • Любители быстрых знакомств оказались в опасности

      Индийский программист Ананд Пракаш обнаружил опасную уязвимость в Tinder, позволяющую взламывать аккаунты с помощью номера телефона.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!