Португалия: цены на жилье выросли на 46% за пять лет

Вторник, 12 Март 2019 Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: цены на жилье выросли на 46% за пять лет

В этом году динамика роста цен замедлилась.

Стабильный и неуклонный рост цен на жилье в Португалии последние пять лет привел к тому, что стоимость недвижимости существенно поднялась, рост составил 46%. Данные приводит издание Publico со ссылкой на Confidencial Imobiliário.

Самой низкой отметки цены достигали в 2013 году, после этого продолжали ползти вверх. Этому, по словам специалистов, способствует ограниченность предложений на рынке. Так, стоимость квадратных метров в континентальной Португалии в декабре 2018 года показала рост на 15,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Однако, в этом году динамика роста цен все же замедлилась. По прогнозам португальских риелоров,в этом году стоимость квадратных метров продолжит расти, но уже не так быстро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья