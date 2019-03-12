Португалия: цены на жилье выросли на 46% за пять лет

Стабильный и неуклонный рост цен на жилье в Португалии последние пять лет привел к тому, что стоимость недвижимости существенно поднялась, рост составил 46%. Данные приводит издание Publico со ссылкой на Confidencial Imobiliário.



Самой низкой отметки цены достигали в 2013 году, после этого продолжали ползти вверх. Этому, по словам специалистов, способствует ограниченность предложений на рынке. Так, стоимость квадратных метров в континентальной Португалии в декабре 2018 года показала рост на 15,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.



Однако, в этом году динамика роста цен все же замедлилась. По прогнозам португальских риелоров,в этом году стоимость квадратных метров продолжит расти, но уже не так быстро.