В Италии впервые за 10 лет стали расти цены на недвижимость

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Италия Италия Недвижимость

В Италии впервые за 10 лет стали расти цены на недвижимость

Цены на недвижимость в Италии после 10-летнего перерыва вернулись к росту.

 

Речь идет как о сделках купли-продажи, так и об аренде жилья.

Предполагается, что в ближайшие годы самым значительным будет подорожание стоимости жилья в Милане (более 2% в год), а в Риме, напротив, цены будут снижаться более чем на 1% в год, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, по данным экспертов, в первом полугодии 2019 года объем сделок на рынке недвижимости Италии вырос почти на 6%.

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