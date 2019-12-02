В Италии впервые за 10 лет стали расти цены на недвижимость

Речь идет как о сделках купли-продажи, так и об аренде жилья.

Предполагается, что в ближайшие годы самым значительным будет подорожание стоимости жилья в Милане (более 2% в год), а в Риме, напротив, цены будут снижаться более чем на 1% в год, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, по данным экспертов, в первом полугодии 2019 года объем сделок на рынке недвижимости Италии вырос почти на 6%.