10 самых дешевых авиалиний в Испании

Результаты были получены на основе запросов двух миллионов пользователей за последние четыре месяца, которые искали рейсы с вылетом из какого-либо испанского аэропорта. Для подсчетов были использованы данные о пассажирах, которые сдают в багаж один чемодан и совершают оплату с помощью кредитной карты, поскольку именно эти варианты являются наиболее распространенными.

Исследование показало, что самой конкурентоспособной на испанском рынке остается ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 38% случаев она предлагает самый дешевый вариант перелета. Кроме того, на нее приходится 29% запросов испанских пользователей, пишет noticia.ru.

Второе место в рейтинге занимает Volotea. Авиабилеты на рейсы испанской авиалинии оказываются наиболее выгодными в 35% случаев. Тройку лидеров завершает венгерский лоукостер Wizz Air с 30%.

Полный рейтинг самых дешевых авиакомпаний, совершающих рейсы из Испании:

Ryanair (38,7%)

Volotea (35%)

Wizz Air (30,1%)

Iberia (14,9%)

Pegasus Airlines (14,2%)

Air Europa (13,8%)

Vueling (12,5%)

EasyJet (11,5%)

Royal Air (11,5%)

American Airlines (11,3%)