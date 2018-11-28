10 самых дешевых авиалиний в Испании

Среда, 28 Ноябрь 2018 Испания Испания

10 самых дешевых авиалиний в Испании

Испанский туристический поисковик Trabber составил рейтинг самых дешевых авиалиний, работающих на территории страны.

Результаты были получены на основе запросов двух миллионов пользователей за последние четыре месяца, которые искали рейсы с вылетом из какого-либо испанского аэропорта. Для подсчетов были использованы данные о пассажирах, которые сдают в багаж один чемодан и совершают оплату с помощью кредитной карты, поскольку именно эти варианты являются наиболее распространенными.

Исследование показало, что самой конкурентоспособной на испанском рынке остается ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 38% случаев она предлагает самый дешевый вариант перелета. Кроме того, на нее приходится 29% запросов испанских пользователей, пишет noticia.ru.

Второе место в рейтинге занимает Volotea. Авиабилеты на рейсы испанской авиалинии оказываются наиболее выгодными в 35% случаев. Тройку лидеров завершает венгерский лоукостер Wizz Air с 30%.

Полный рейтинг самых дешевых авиакомпаний, совершающих рейсы из Испании:

Ryanair (38,7%)

Volotea (35%)

Wizz Air (30,1%)

Iberia (14,9%)

Pegasus Airlines (14,2%)

Air Europa (13,8%)

Vueling (12,5%)

EasyJet (11,5%)

Royal Air (11,5%)

American Airlines (11,3%)

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