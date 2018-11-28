10 самых дешевых авиалиний в Испании
Испанский туристический поисковик Trabber составил рейтинг самых дешевых авиалиний, работающих на территории страны.
Результаты были получены на основе запросов двух миллионов пользователей за последние четыре месяца, которые искали рейсы с вылетом из какого-либо испанского аэропорта. Для подсчетов были использованы данные о пассажирах, которые сдают в багаж один чемодан и совершают оплату с помощью кредитной карты, поскольку именно эти варианты являются наиболее распространенными.
Исследование показало, что самой конкурентоспособной на испанском рынке остается ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 38% случаев она предлагает самый дешевый вариант перелета. Кроме того, на нее приходится 29% запросов испанских пользователей, пишет noticia.ru.
Второе место в рейтинге занимает Volotea. Авиабилеты на рейсы испанской авиалинии оказываются наиболее выгодными в 35% случаев. Тройку лидеров завершает венгерский лоукостер Wizz Air с 30%.
Полный рейтинг самых дешевых авиакомпаний, совершающих рейсы из Испании:
Ryanair (38,7%)
Volotea (35%)
Wizz Air (30,1%)
Iberia (14,9%)
Pegasus Airlines (14,2%)
Air Europa (13,8%)
Vueling (12,5%)
EasyJet (11,5%)
Royal Air (11,5%)
American Airlines (11,3%)