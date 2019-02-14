11-летний испанский мальчик написал код для сотни видеоигр

Когда Антонио, родившемуся в Вальядолиде в 2007 году, было всего 6 лет, он записался в Клуб юных программистов при Университете Вальядолида. В 8 лет он провел первую конференцию ТED, которая называлась «Программировать, чтобы учиться без ограничений». Сейчас ему 11, и он считает, что «умение программировать – это суперспособность, позволяющая делать все, что хочешь». Ему, например, она помогла создать более сотни видеоигр, пишет espanarusa.com.

Антонио утверждает, что больше всего на свете ему нравится заниматься своими двумя хобби: программированием и футболом. Сейчас мальчик живет в Вильянубле, маленьком городке близ Вальядолида, где во время зимних холодов остается только писать программы. Ему нравится не только играть в видеоигры, как и всем детям, но и разбираться в том, как они устроены и создавать собственные. Например, одной из первых его игр было мобильное приложение для изучения костей в человеческом теле, которое он разработал для себя и своих одноклассников, чтобы облегчить изучение биологии в школе. Потом он придумал игру для интерактивного изучения планет Солнечной системы и обучающую программу о Пути святого Иакова.

Первым языком программирования, которым овладел Антонио, стал Scratch, потом App Inventor, App Lab и Arduino. Вместе со своей сестрой мальчик открыл Клуб любителей программирования в Эль-Парамо-де-Вильянубла, где сейчас занимается 54 ребенка от 6 до 15 лет. Он считает, что начинать нужно как можно раньше, так как, не зная многих вещей, проще осваивать новое. Сейчас мальчик работает над приложениями, облегчающими изучение школьного курса физики и химии, а в будущем планирует получить инженерное образование.