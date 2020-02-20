14 мигрантов утонули при попытке доплыть на Канарские острова

Четверг, 20 Февраль 2020 Испания Испания

14 мигрантов утонули при попытке доплыть на Канарские острова

14 нелегальных мигрантов погибли в результате крушения лодки при попытке добраться до Канарских островов.

Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба морской спасательной службы Испании.

По данным морской спасательной службы, лодка с 28 пассажирами на борту перевернулась у берегов Западной Сахары возле Дахлы. Спасателям Марокко удалось вытащить из воды и помочь 14 мигрантам, остальные 14 человек утонули, пишет regnum.ru.

Затонувшая лодка была одной из пяти, составлявших «флотилию», предпринявшую попытку достичь Канарских островов. Мигранты отправились на пяти судах из города Дахла, всего на лодках находилось около 140 человек.

Испанские спасатели наблюдали за передвижением лодок с помощью авиации.

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