14 мигрантов утонули при попытке доплыть на Канарские острова

Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба морской спасательной службы Испании.

По данным морской спасательной службы, лодка с 28 пассажирами на борту перевернулась у берегов Западной Сахары возле Дахлы. Спасателям Марокко удалось вытащить из воды и помочь 14 мигрантам, остальные 14 человек утонули, пишет regnum.ru.

Затонувшая лодка была одной из пяти, составлявших «флотилию», предпринявшую попытку достичь Канарских островов. Мигранты отправились на пяти судах из города Дахла, всего на лодках находилось около 140 человек.

Испанские спасатели наблюдали за передвижением лодок с помощью авиации.