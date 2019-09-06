15 мигрантов, спасенные Open Arms, прибыли в Испанию

В пятницу военный корабль Audaz прибыл в порт Центра временного пребывания мигрантов Crinavis около 9 утра. Пассажиры судна, 14 мужчин и одна женщина, являются выходцами из Эритреи, Судана, Гамбии, Ганы, Нигерии, Либерии и Эфиопии.

Эти люди были в составе большой группы мигрантов (151 человек), которые были спасены кораблем НПО Open Arms в районе центрального Средиземноморья в начале августа, пишет espanarusa.com.

Согласно решению правительств Италии и Мальты, судно оставалось в открытом море в течение 19 дней, пока страны-участницы Евросоюза обсуждали решение по вопросу дельнейшего размещения и пребывания беженцев. После заключения о неудовлетворительном состоянии судна, ЕС разрешил кораблю Open Arms войти в порт итальянского острова Лампедуза.

Эта ситуация вновь продемонстрировала неспособность ЕС выступить с четким общим решением по вопросу миграционной политики, которое было бы приемлемо для всех его членов-государств. Дело также вызвало общественный резонанс в испанском обществе, которое обвинило действующих участников Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в проведении непоследовательной и противоречивой политики в отношении мигрантов.

В рамках соответствующего решения Испания согласилась разместить и обеспечить пребывание 15 человек на своей территории, а Франция, Германия, Румыния, Португалия и Люксембург предложили принять у себя остальных мигрантов из Open Arms.

Как только испанское правительство отправило военное судно Audaz с целью помочь людям на борту корабля Open Arms, который по заявлению экипажа находился в крайне поврежденном состоянии, власти Италии разрешили судну войти в порт Лампедузы.

Следующие мигранты, которые приедут в Испанию, будут размещаться в Центре временного пребывания мигрантов в Кадисе. «На сегодняшний день известно, что пока никто из тех беженцев, кто пересек границу страны, не подал заявление на предоставление убежища, хотя такая возможность есть», - заявляет министр труда, член ИРСП, Магдалена Валерио.

Неправительственная организация Open Arms уже в четвертый раз доставляет мигрантов на территорию Испании: 1 раз в Барселону и 3 раза в Кадис.