16 самых востребованных профессий в Испании сейчас
Рекрутинговая компания Adecco перечислила самые востребованные профессии в Испании, представителям которых будет проще всего найти вакансию до конца текущего года.
ТОП-16 ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В ИСПАНИИ
1. Работник склада (классическая торговля, дистрибуция). Средняя зарплата — 17 тыс. евро в год.
2. Кассир в супермаркете. 14 тыс. евро в год.
3. Работник склада в Е-коммерсе (Интернет-магазины). 18 тыс. евро в год.
4. Сотрудник службы доставки. 14 тыс. евро в год.
5. Оператор на производстве. 15 тыс. евро в год.
6. Сборщик урожая. 12 тыс. евро в год.
7. Сотрудник колл-центра. 15,5 тыс. евро в год.
8. Администратор, работник на ресепшн. 17 тыс. евро в год.
9. Сотрудник службы поддержки. 15 тыс. евро в год.
10. Программный разработчик. От 21 тыс. евро в год до 30 тыс. и выше.
11. Работник в дом престарелых. 12 тыс. евро в год.
12. Врач. 53 тыс. евро в год.
13. Младший медицинский персонал. 27,5 тыс. евро в год.
14. Работник столовой. 13 тыс. евро в год.
15. Уборщица. 12,6 тыс. евро в год.
16. Водитель автобуса. 15,9 тыс. евро в год, пишет noticia.ru.