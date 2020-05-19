16 самых востребованных профессий в Испании сейчас

ТОП-16 ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В ИСПАНИИ

1. Работник склада (классическая торговля, дистрибуция). Средняя зарплата — 17 тыс. евро в год.

2. Кассир в супермаркете. 14 тыс. евро в год.

3. Работник склада в Е-коммерсе (Интернет-магазины). 18 тыс. евро в год.

4. Сотрудник службы доставки. 14 тыс. евро в год.

5. Оператор на производстве. 15 тыс. евро в год.

6. Сборщик урожая. 12 тыс. евро в год.

7. Сотрудник колл-центра. 15,5 тыс. евро в год.

8. Администратор, работник на ресепшн. 17 тыс. евро в год.

9. Сотрудник службы поддержки. 15 тыс. евро в год.

10. Программный разработчик. От 21 тыс. евро в год до 30 тыс. и выше.

11. Работник в дом престарелых. 12 тыс. евро в год.

12. Врач. 53 тыс. евро в год.

13. Младший медицинский персонал. 27,5 тыс. евро в год.

14. Работник столовой. 13 тыс. евро в год.

15. Уборщица. 12,6 тыс. евро в год.

16. Водитель автобуса. 15,9 тыс. евро в год, пишет noticia.ru.