19 человек пострадали при задымлении самолета в Испании

Пострадали 19 человек, сообщают испанские СМИ.

Задымление в салоне произошло из-за возгорания в двигателе. Пассажирам пришлось покидать воздушное судно через аварийные выходы. Пострадавшими официально числятся 19 человек. Из низ трое отравились дымом и госпитализированы. Остальным помощь оказали на месте. По мнению очевидцев, пострадавших могло бы и не быть, если бы сработали кислородные маски, а аварийные выходы открыли быстрее, пишет noticia.ru.

Из-за инцидента с британским лайнером авиасообщение было прервано на 25 минут. В спасательной службе сообщили, что, когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже погас.