25 тысяч испанских медработников бесплатно отдохнут в Малаге

Как сообщила вице-президент регионального правительства Маргарита дель Сид, на эти цели будет выделено 2,5 млн евро. На эти деньги медработникам оплатят три ночи в отеле с завтраком, пишет noticia.ru.

Поехать в Малагу медработникам удастся лишь тогда, когда будут сняты все ограничения на передвижения внутри Испании из одного региона в другой.