25 тысяч испанских медработников бесплатно отдохнут в Малаге

Вторник, 19 Май 2020 Испания Испания

25 тысяч испанских медработников бесплатно отдохнут в Малаге

Власти Малаги оплатят трёхдневное пребывание в местных отелях 25 тыс. медицинских работников со всей Испании.

Как сообщила вице-президент регионального правительства Маргарита дель Сид, на эти цели будет выделено 2,5 млн евро. На эти деньги медработникам оплатят три ночи в отеле с завтраком, пишет noticia.ru.

Поехать в Малагу медработникам удастся лишь тогда, когда будут сняты все ограничения на передвижения внутри Испании из одного региона в другой.

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