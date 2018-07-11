29 человек получили пищевые отравления на гей-параде в Испании

Издание La Vanguardia сообщает о 29 подтвердившихся случаях заболевания, в 11 из которых потребовалась госпитализация. По прогнозам органов здравоохранения в ближайшие дни число заболевших увеличится.

Свидетельства участников фестиваля, прошедшего 30 июня, указывают на то, что очагом распространения сальмонеллы был один из фургонов с едой в фуд-зоне Village на улице Мария-Кристина. Фудтрак продавал еду в пятницу и субботу, но всплеск отравлений пришелся на второй день. Заразились и некоторые организаторы парада, пишет noticia.ru.

От владельцев фудтрака, который впервые участвовал в фестивале, потребовали представить все необходимые разрешения. Кроме того были начаты проверки на предмет соблюдения установленных правил хранения и обработки пищевых продуктов. Также выясняется, все ли сотрудники, работавшие во время мероприятия, были здоровы.

Некоторые пострадавшие твердо намерены подать в суд на компанию. Один из них сообщил, что почувствовал недомогание после того как съел фокаччу с курицей, листьями салата, помидором и соусом.

Организаторы гей-прайда сообщили, что следят за ситуацией и «глубоко сожалеют» о случившемся. Они также передали все имевшиеся у них данные о фудтраке соответствующим органам.