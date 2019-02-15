3 из 10 испанцев нашли свою любовь в путешествии

Всего в опросе принимали участие 8 тысяч человек из Европы и США, из которых около тысячи – испанцы.

Респондентам задали вопрос об их романтических ожиданиях по поводу путешествий и более 36% сообщили, что начинали отношения в поездках, а 17% признались, что надеялись найти пару. В то же время лишь в 4% случаев такие отношения оказались долгосрочными или длятся до сих пор. 16% поддерживали отношения в течение года и менее, 9% – более года, 3% – более двух лет.

К тому же, выяснилось, что мужчины и женщины по-разному смотрят на курортные романы. Они характерны для 39% мужчин и 33% женщин, пишет noticia.ru.

Наблюдаются различия и по возрастным категориям. Почти половина миллениалов заявили, что влюблялись и заводили отношения в путешествиях, в то время как среди представителей поколения бэби-бумеров эта доля составляет 28%.

Авторы исследования отмечают, что испанцы более «влюбчивы» в путешествиях по сравнению с другими европейцами. Среди британцев всего 15% вступает в романтические связи в поездках. Более высокие показатели наблюдаются среди португальцев – 22%, французов – 26%, немцев – 32% и итальянцев – 34%.

20% испанских путешественников заявили, что отели – лучшее место, чтобы познакомиться. За ним с небольшим отставанием следуют пляжи – 19% и бары и рестораны – 18%. 17% знакомятся в самолётах и поездах, 12% – у бассейнов, 7% – в магазинах.

39% опрошенных добавили, что в отпуске чувствуют себя более привлекательными и сексуальными. 41% рассказали, что на отдыхе уделяют больше времени своему внешнему виду. Лишь 2% заявили, что чувствуют себя менее соблазнительными в путешествиях.