3 из 10 сайтов завлекают покупателей фальшивыми скидками

Пятница, 01 Март 2019 Испания Испания

3 из 10 сайтов завлекают покупателей фальшивыми скидками

Более 31% европейских сайтов, на которых продаются товары и услуги, предлагают потенциальным покупателям фальшивые скидки.

39% сайтов, к тому же, не предоставляют полную информацию о дополнительных сборах, таких как плата за доставку или бронирование.

Такие данные представила Европейская Комиссия по результатам анализа 560 интернте-магазинов, которые охватывают самую разную продукцию: одежду, обувь, электронные устройства, билеты на мероприятия и другие товары.

В 60% случаев Еврокомиссия выявила нарушения европейских норм по защите прав потребителя, в особенности в части цен и специальных предложений. Так, на 211 проанализированных порталах конечная цена оказалась выше заявленной изначально, пишет noticia.ru.

В 59% случаев на сайтах отсутствовала ссылка на платформу разрешения споров, несмотря на то что это обязательный компонент.

Законодательство ЕС требует от торговцев представлять цены, которые включают все издержки, а также информировать клиента о дополнительных сборах при невозможности включить их в стоимость заранее.

Еврокомиссия призвала правительства стран-членов ЕС принять необходимые меры, чтобы положить конец недобросовестной торговле в интернете.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья