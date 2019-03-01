3 из 10 сайтов завлекают покупателей фальшивыми скидками

39% сайтов, к тому же, не предоставляют полную информацию о дополнительных сборах, таких как плата за доставку или бронирование.

Такие данные представила Европейская Комиссия по результатам анализа 560 интернте-магазинов, которые охватывают самую разную продукцию: одежду, обувь, электронные устройства, билеты на мероприятия и другие товары.

В 60% случаев Еврокомиссия выявила нарушения европейских норм по защите прав потребителя, в особенности в части цен и специальных предложений. Так, на 211 проанализированных порталах конечная цена оказалась выше заявленной изначально, пишет noticia.ru.

В 59% случаев на сайтах отсутствовала ссылка на платформу разрешения споров, несмотря на то что это обязательный компонент.

Законодательство ЕС требует от торговцев представлять цены, которые включают все издержки, а также информировать клиента о дополнительных сборах при невозможности включить их в стоимость заранее.

Еврокомиссия призвала правительства стран-членов ЕС принять необходимые меры, чтобы положить конец недобросовестной торговле в интернете.