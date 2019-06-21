31 год - средний возраст, когда испанки становятся мамами

За последнее десятилетие показатель снизился на 40,7%. А 2018 год ознаменовался минимальным числом новорожденных за последние 20 лет.

В прошлом году в Испании появились на свет почти 370 тысяч младенцев. При этом каждый пятый из них рожден иностранкой, пишет noticia.ru.

Среднее число детей на одну женщину в Испании сократилось до 1,25.

Существенно увеличился возраст, когда женщина рожает первого ребёнка - теперь он составляет 31 год. Резко выросло число рожениц старше 40 лет.