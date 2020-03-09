4 лучших города в Испании для отдыха с детьми в апреле

Понедельник, 09 Март 2020 Испания Испания

4 лучших города в Испании для отдыха с детьми в апреле

В преддверии Страстной недели (Семена Санта), портал о путешествиях Holidu подготовил список лучших направлений для каникул с детьми.

1. САН-СЕБАСТЬЯН

Занял первое место благодаря высокой концентрации развлекательных центров и парков аттракционов. Особенно выделяют составители рейтинга музей океанографии Aquarium и пляж La Concha, который признан лучшим в Европе пользователями сервиса TripAdvisor. Не забыли они и про рестораны, которыми славится Сан-Себастьян, пишет noticia.ru.

2. ГРАНАДА

Во-первых, в местном Парке наук находится интересный комплекс Biodomo, посвященный изучению и сохранению биоразнообразия планеты, где, наверняка, понравится детям. Кроме того, Гранаду портал называет городом с наибольшей долей семейных туристических апартаментов.

3. САНТАНДЕР

Природа, пляжи, зоопарки и аквариумы — всё это делает столицу Кантабрии более чем привлекательным направлением для семей с детьми.

4. АЛИКАНТЕ

Настоящий рай для сладкоежек. Аликанте считается городом с наибольшей концентрацией кафе-мороженых. Ещё тут есть детский парк на открытом воздухе El Mundo de los Niños. С выбором отелей и туристических апартаментов на любой вкус и кошелёк тоже всё в порядке.

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