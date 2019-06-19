40 тысяч полицейских обеспечат безопасность туристов в Испании

Все лето они будут следить за порядком в популярных туристических местах.

Основная задача сотрудников правоохранительных органов - не допустить терактов в местах массового скопления людей. Для этого 40 тысяч агентов будут распределены среди курортов Канарских и Балкарских островов, Андалусии, Валенсии, Каталонии, Мадрид и других регионов Испании, пишет noticia.ru.

Усиленные патрули сохранятся до 31 августа, а на некоторых курортах - до 30 сентября.