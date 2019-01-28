41% жителей Каталонии считают себя и каталонцами, и испанцами

Выяснилось, что 41,2% причисляют себя одновременно и к каталонцам, и к испанцам, 22,5% называют себя исключительно каталонцами, 21,2% считают себя в большей степени каталонцами, чем испанцами. Только испанцами ощущают себя 5%, а 3,7% определяют себя «скорее как испанцев, чем каталонцев». Еще 4,8% не дали ответа на этот вопрос, а 1,6% заявили, что не знают, с кем себя идентифицируют, пишет noticia.ru.

Респондентам также задали вопрос о том, какая проблема в регионе больше всего сказывается на них лично, и самыми популярными ответами оказались «отношения между Каталонией и Испанией» (15,3%), «неудовлетворенность политикой и политиками» (14,3%) и «безработица и угроза потери работы». При этом, отвечая на вопрос о трех самых актуальных проблемах для Каталонии, 31,3% назвали безработицу, 30% – политику, 29,4% – отношения Каталонии и Испании.

93,4% респондентов считают, что правительству следует направлять больше средств и усилий на здравоохранение, 89,5% – на образование, 85% – на повышение занятости и защиту от безработицы.

Опрос, в котором приняло участие 1600 человек, проводился в ноябре-декабре 2018 года накануне выездного заседания испанского правительства в Каталонии. Около половины участников опроса отнесли себя к политическим течениям левого толка, в то время как 28,6% назвали себя центристами.