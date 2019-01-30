42% испанок принимают алкоголь во время беременности

Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Alcohol, призывают к запуску кампании, которая проинформировала бы население о том, что алкоголь может оказать негативное воздействие на неврологическое развитие ребенка и создать риск для появления у него заболеваний во взрослом возрасте.

Исследование, которое финансировала организация La Caixa, провело анализ волос опрошенных женщин и продемонстрировало, что 42% из них принимают алкоголь, причем большинство отрицало это во время интервью. Всего 2–3% женщин отдавали себе отчет в том, что употребляют алкогольные напитки, пишет espanarusa.com.

Авторы исследования пришли к выводу, что многие женщины верят в то, что небольшие дозы алкоголя, вроде бокала вина раз в неделю, не наносят никакого вреда эмбриону, или просто не считают алкогольными напитки с низким содержанием спирта.

В исследовании принимали участие 153 женщины, рожавшие в медицинском центре BCNatal (больницы Sant Joan de Déu и Clínic de Barcelona). После рождения ребенка специалисты спрашивали у женщин, принимали ли они алкоголь и курили ли во время беременности, а для анализа брали волос длиной в 9 сантиметров (каждый сантиметр соответствует одному месяцу беременности), чтобы зафиксировать наличие маркеров потребления табака и алкоголя во время вынашивания ребенка (никотин и этилглюкуронид соответственно).

Волосы были проанализированы в лаборатории National Centre on Addiction and Doping (Рим), специализирующейся на биомаркерах алкоголя, которые позволяют выявить три уровня потребления: воздержание, употребление алкоголя в компании и хроническая зависимость.

Авторы исследования утверждают, что полученные данные иллюстрируют значительное несоответствие между тем, какое количество алкоголя женщины употребляют, и тем, как они это воспринимают.

«Возможно, это отражает некоторые идеи, господствующие в нашем обществе: согласно им маленькие дозы алкоголя не считаются вредными или вообще не приравниваются к употреблению спиртных напитков», – сообщают авторы исследования. При этом они напоминают, что даже самый маленький процент содержащегося в организме женщины алкоголя может оказать негативное воздействие на развитие плода. Согласно врачам, алкоголь мгновенно попадает в кровь ребенка и его нервную систему и может спровоцировать развитие фетального алкогольного синдрома (FAS), результатом которого являются необратимые физические и психические дефекты.