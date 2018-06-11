Переговоры с Реалом? Ложь!

На пресс-конференции накануне контрольного поединка против Австрии тренер бразильской сборной Тите назвал ложью информацию о том, что он ведет переговоры с Реалом по поводу того, чтобы стать преемником Зинедина Зидана.

«Все слухи о переговорах с Реалом - абсолютная ложь, - заявил Тите. - Я занят подготовкой к чемпионату мира и не отвлекаюсь на все остальное».