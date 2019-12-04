5 испанских городов с бесплатными тапас

Тапас –это традиция, религия и даже искусство. В этой статье мы подобрали для вас 5 испанских городов, в которых вы можете попробовать эту знаменитую во всём мире часть испанской культуры совершенно бесплатно!

1. Гранада

Может быть в Гранаде и нет моря, но зато есть Альгамбра, район Альбайсин, сады Хенералифе и самые щедрые рестораны с тапас в мире. Абсолютно любой желающий, даже тот, чей бюджет весьма ограничен, может легко прожить здесь, питаясь одними бесплатными тапас в городе. Если такая перспектива вам вполне подходит, то мы рекомендуем заглянуть в паб El Tablón, где с пивом вы получите вкуснейшее блюдо из яиц и бекона совершенно бесплатно. В баре El Arenal с вашим первым напитком вы получите идеально приготовленную свиную корейку и чипсы, со вторым - жареный кальмар со свежей сладкой капустой, а с третьим — сочный гамбургер. Говорят, что никто так никогда и не узнал, что же можно получить с четвёртым заказом — настолько сытными и вкусными были бесплатные тапас, что мало кому хватило смелости решиться ещё и на четвёртый напиток. Знатоки говорят, что четвёртый тапас в этом баре достигает огромных размеров.

Если ваш аппетит более сдержанный, а вкусы более утонченные, отправляйтесь в бар Alitar Con Caracoles за улитками, а если вы хотите окунуться в славное прошлое Андалусии, загляните в паб Omka за марокканскими деликатесами, такими как кускус, салука и вкуснейшие тажины. Также в нескольких милях от моря бар Los Diamantes угостит вас сказочной жареной рыбой и мидиями, пишет espanarusa.com.

2. Леон

В районах города Húmedo и Romántico вы без труда найдёте ресторан Flechazo, где можно бесплатно подкрепиться острыми чипсами. В баре La Comptetencia вас угостят горячей пиццей, а в пабе Rebote предложат свежайшие крокеты.

Неподалёку от Готического собора в ресторане Camarote Madrid можно отведать сальморехо (крем на основе помидоров и оливкового масла) в жаркую погоду, а в холодную полакомиться супом из форели. В конце охоты за бесплатными тапас прогуляйтесь до площади Del Grano и загляните в паб La Piconera. Там вы задаром сможете продегустировать насыщенное тёмное и светлое мини-пиво, а также вина Prieto Picudo или Bhutan.

3. Сантьяго

Настоящего испанца отличает желание поесть дёшево, но в то же время вкусно и сытно. И бар O Cabalo Branco в Сантьяго лучшее тому подтверждение. Самый вкусный тапас здесь — это поднос с картошкой, запечённой под майонезом, креветками, крокетами и сочным беконом. Если вы желаете отведать хрустящую тортилью, то у вас есть два варианта: бары La Tita и Moha. Однако каждую пятницу в пабе El Avión вас также угостят нежнейшими крабами.

4. Ла-Корунья

Здесь вам просто необходимо посетить ресторан La Bombilla, после чего смело отправляйтесь в Луго, где количество мест с бесплатными тапас просто неисчерпаемо. В Луго мы рекомендуем вам посетить бары Las Cinco Vigas и Paprica. В этих заведениях вы сможете попробовать тапас на любой вкус и цвет.

5. Мадрид

В Мадридских барах до сих пор существует негласная традиция дополнять ваш напиток какой-нибудь закуской, даже если вы её не заказывали. Как правило, это корзинка картофельных чипсов или тарелка оливок или орехов. Ещё один классический вариант— кусок хлеба с ломтиком чего-нибудь вкусненького. Это может быть кусочек ароматной колбасы, выдержанного сыра или жёсткого старого куска говядины.

В районе колонии Pico del Pañuelo, которая была построена рабочими старой скотобойни в Мадриде, есть бар Tapería Manxega. Это довольно колоритное местечко, где вы можете попробовать тапас и напитки по разумной цене. Два других места в этом районе — паб Venta Matadero, где вас угостят тарелкой салата из макарон или картофеля, и бар La Peña Atlética de Legazpi, в котором гостям бесплатно подают пикантные жареные перцы с тмином. Завершает список испанских баров с бесплатными тапас отличная закусочная Taberna Mozárabe, где помимо живой музыки в стиле барокко, вы сможете насладиться свежей тортильей с грибами, ассорти салатов и ароматным хлебом с пряной вяленой колбасой «собрасада».