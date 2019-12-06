5 лучших рождественских рынков в Испании

Мы подготовили для вас подборку из пяти лучших рынков на Рождество — от маленьких уютных ярмарок до огромных выставок праздничной атрибутики на Главной площади Мадрида, пишет espanarusa.com.

Plaza Mayor, Мадрид

В преддверии Рождества центральная площадь Испании превратилась в живописную ярмарку из более ста уютных деревянных лавочек с рождественскими товарами. Здесь вы найдёте ёлку любых размеров и форм, десятки горшков с пуансеттией, фигурки и игрушки для украшения дома, а также праздничные костюмы и разноцветные парики.

Fira de Santa Lúcia, Барселона

Этот рождественский рынок расположился в известном районе каталонской столицы — Barrio Gótico — на площади, неподалёку от собора Святого Креста и Святой Евлалии. Здесь вы можете заглянуть в киоски, в которых продаются знаменитые традиционные для Каталонии рождественские фигурки — каганеры. Эти маленькие статуэтки в виде человечков, которые застыли в сидячей позе и собираются вот-вот справить нужду, призваны приносить счастье и процветание в дом. Также не забудьте заглянуть в магазинчики, где продаются милейшие Тио де Надаль — рождественские полена — которыми развлекают детей.

Mercado de Navidad Barón de Cárcer,Валенсия

Один из крупнейших рождественских рынков Испании находится в Валенсии — за прилавками более трёхсот киосков стоят приветливые продавцы, которые готовы предложить вам отведать рождественские угощения, например, жареные каштаны, пряники и фирменные пирожные или купить один из сотен представленных на витрине рождественских сувениров. Обратите внимание на бесконечное многообразие турронов, которые, как правило, приготовлены из вкуснейшей крафтовой нуги.

Mercado Navideño de Artesanía, Севилья

Открытый фестиваль ремёсел, проходящий на площади Пласа Нуэва в столице Андалусии. Здесь любой желающий обязательно найдёт качественную и авторскую вещицу, которая непременно придётся ему по душе. На фестивале местные ремесленники выставляют свои работы — от продуктов питания до кожаных изделий и предметов искусства. Это место можно назвать идеальной точкой для поиска уникального рождественского подарка.

Также если вы на Рождество оказались в Севилье, не забудьте посетить Королевский Алькасар, где в огромном количестве представлена монастырская рождественская выпечка. Здесь вы можете полакомиться миндальным печеньем или пончиками со вкусом аниса, которые с любовью испекли и красиво упаковали монахини монастыря.

Mercado Santo Tomás, Бильбао

Повезёт же вам, если на рождество вам удастся посетить рождественскую ярмарку в Бильбао. Здесь вы сможете совершенно бесплатно продегустировать вкусности от местных производителей, начиная сыром и заканчивая алкогольными напитками — на рынке представлены лучшие образцы баскской гастрономии.

Тем, кто будет находиться в городе 21 декабря, мы очень советуем посетить праздник Святого Фомы на улице Calle Bailén. И не забудьте попробовать сидр Talos con chorizo, который готовится с использованием местных яблок и белого вина Txakoli. Ну и куда же без сладкой рождественской выпечки, которую вы сможете найти в киосках Епархиального музея религиозного искусства в Бильбао. Счастливого рождества!