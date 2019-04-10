5 миллионов испанцев живут в одиночестве

Согласно данным Непрерывного обследования домашних хозяйств, проведенного Национальным институтом статистики, в 2018 году в Испании 4 732 400 человек жили в одиночку.

Из них 2 037 700 (41,1%) – люди старше 65 лет, причем в 71,9% случаев (1 465 600 человек) это были женщины. В сравнении с данными 2017 года число одиноко проживающих людей выросло на 1%, то есть на 45 000 человек. Что касается хозяйств, состоящих из одного человека, то в возрасте до 65 лет большинство составляют мужчины (59,1%, или 1 593 800).

Если анализировать изменения по возрастным группам, то количество одиноких людей старше 65 лет выросло на 3,9%, в то время как число домохозяйств, состоящих из одного человека младше 65 лет, сократилось на 1,2%. Одиноко проживающих женщин стало больше на 2,6%, а мужчин – уменьшилось на 0,9%. После 85 лет 42,7% женщин и только 23,6% мужчин живут одни.

Что касается семейного положения, то мужчины, которые живут одни, чаще всего холостяки (58,0%), а женщины – вдовы (47,3%), пишет espanarusa.com.

Таким образом, процент одиноко живущих людей зависит от пола и возраста. Если после 65 лет это в основном женщины, а до 65 лет – мужчины, то среди людей младше 25 лет наблюдается равновесие: 1,0% молодых людей и 1,1% девушек живут в одиночестве.

Исследование показало также, что в Испании в 2018 году снова начало увеличиваться общее количество домохозяйств и достигло числа 18 535 900, что на 0,3% больше показателя 2017 года (на 63 100 домохозяйств больше). Количество проживающих в собственном жилье увеличилось на 0,4%, а средний размер семьи вырос до 2,5 человек (в отличие от 2,49% в предыдущем году). В 2018 году наиболее частотной формой домохозяйства стала семья из двух человек (30,4% от общего числа), затем – семьи из одного человека (10,2%), в то время как семьи из пяти и более человек составляют лишь 5,7% и концентрируют в себе 12,3% от всего населения Испании.

В 2018 году увеличилось количество домохозяйств, состоящих из одного человека (1%), из двух (0,2%) и из пяти и более человек (1,1%), при этом количество домохозяйств из трех и четырех человек, наоборот, сократилось по сравнению с 2017 годом.

В основном домохозяйства Испании – это семейные пары, как с детьми, так и без них (55,1%). В 2018 году было зафиксировано 3 910 000 домохозяйств без живущих там детей, 2 940 000 – с одним ребенком и 2 780 000 – с двумя детьми. Семей с тремя и более детьми стало на 5,3% меньше, чем в 2017 году (576 100). 10 800 000 домохозяйств в Испании состоят не только из семейной пары и их детей, но и из других родственников. В 11 300 000 домохозяйств на одной территории живут две семейные пары, например, родители и их семейные дети.

Из общего числа семейных пар 85,6% женаты, а 14,4% живут в так называемом гражданском браке (в 71% из них оба партнера незамужние/неженатые), что на 1,4% меньше, чем в 2017 году. Большинство незарегистрированных пар не имеют детей (799 100, 18,2% от общего количества), а неженатые пары с двумя и более детьми составляют 10%.

Что касается неполных семей, то есть тех, где с ребенком/детьми живет только один родитель, то в 2018 году их стало на 2% больше: в основном это матери (81,9%, или 1 538 200 семей) против 340 300 семей, где детей воспитывает один отец. В 41,1% в одиночку детей воспитывают вдовы, 37% – разведенные, в 15% – матери-одиночки и в 6,3% случаев это замужние женщины. Больше всего таких семей в Астурии (30,2% от общего количества по Испании), в Кастилии-и-Леоне и Риохе.

Наибольший рост числа домохозяйств зафиксирован в Сеуте (1,5%), на Канарских и Балеарских островах, а спад произошел в Астурии (₋0,4%), Кастилии-и-Леоне и Эстремадуре. Там же, на юге, и самое большое количество членов среднего домохозяйства, и наименьшее количество малодетных и бездетных семей, а также семей с одним родителем. Подавляющее большинство домохозяйств занимает собственную жилплощадь (76,7%), а не снимает. Среди снимающих (17,8%) больше половины домохозяйств имеет среди членов семьи иностранных граждан.