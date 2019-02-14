5 самых популярных в Валенсии мест для сельского туризма

Провинция Валенсия в целом привлекает многих гостей, а три ее городка лидируют в рейтинге путешественников за 2018 год, который был составлен на самом известном сайте сельского туризма EscapadaRural.com.

Первое место занимает Chulilla – красивейшая деревушка, расположенная на склоне высокого холма. Главным ее украшением является мусульманский замок, объявленный художественно-историческим памятником: он сохранил свои стены и крепостные башни. В прошлом году Чулилью посетили почти 24 000 человек.

Термальный городок Montenajos тоже был хорошо известен туристам в 2018 году, здесь побывали более 20 000 человек. Живописная красота здешних мест, где расположен природный парк Sierra de Espadán, стала главной причиной привлекательности этого местечка, пишет espanarusa.com.

На третьем месте рейтинга стоит городок Culla, также расположенный в Кастельоне. Он привлек почти 15 500 туристов, и это неудивительно, ведь находящиеся здесь руины старинного арабского замка XIII века и церковь El Salvador являются объектами культурного наследия.

Четвертое и пятое места в списке заняли два валенсийских поселка – Fanzara, который за год посетили 15 185 туристов, и Bocairent – здесь побывали 13 230 человек.