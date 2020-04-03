6-кратный чемпион Испании в составе «Реала» Бенито скончался в 73 года

«Семья «Реала» скорбит по этой потере. Мы запомним его как одного из величайших защитников в истории клуба», – говорится в сообщении «Реала».

Испанец провел в составе «сливочных» 13 сезонов, приняв участие в 420 матчах. За это время он 6 раз становился чемпионом Испании и 5 раз брал Кубок страны, пишет sports.ru.

Также Бенито провел 22 матча за сборную Испании.