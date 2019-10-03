61-летнюю испанку подозревают в изощренном убийстве

Мужчина пропал без вести в Кантабрии в феврале этого года. А в сентябре был обнаружен и идентифицирован его череп, пишет noticia.ru.

По версии следствия, женщина убила своего сожителя и расчленила тело. Затем она сварила голову и отделила мягкие ткани. Череп она упаковала в коробку и обернула подарочной бумагой. Коробку она отдала подруге и попросила спрятать, объяснив, что в ней лежат «игрушки для взрослых».