61-летнюю испанку подозревают в изощренном убийстве

Четверг, 03 Октябрь 2019 Испания Испания

61-летнюю испанку подозревают в изощренном убийстве

61-летнюю жительницу Испании Кармен Мерино подозревают в убийстве своего знакомого - 66-летнего банкира.

Мужчина пропал без вести в Кантабрии в феврале этого года. А в сентябре был обнаружен и идентифицирован его череп, пишет noticia.ru.

По версии следствия, женщина убила своего сожителя и расчленила тело. Затем она сварила голову и отделила мягкие ткани. Череп она упаковала в коробку и обернула подарочной бумагой. Коробку она отдала подруге и попросила спрятать, объяснив, что в ней лежат «игрушки для взрослых».

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