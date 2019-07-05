62% транспортных средств в Испании старше 10 лет

В 2018 году он вырос на 2,7%, превысив 27 миллионов единиц, но его средний возраст также снова увеличился. Автомобили с более чем десятилетним сроком службы уже превышают 62% от общего числа, а еще 13% старше еще на 7 лет. К таким выводам пришла компания Arval Mobility Observatory в сотрудничестве с исследовательским обществом CSA в ходе исследования, которое отражает нынешнюю реальность автомобильного мира и его краткосрочные и среднесрочные прогнозы. Директор компании Мануэль Орехас делает акцент на утилизации. «Автомобили сегодня не утилизируются пропорционально количеству приобретенных, поэтому без соответствующего закона ситуация не улучшится», - уточняет он, а также указывает на то, что «ставка на аренду автомобилей является одним из возможных решений для проблемы». Из всего парка арендуемых автомобилей более 53% составляют машины, срок службы которых менее двух лет, и только 8,2% старше 10 лет.

Также, согласно данным Главного управления дорожного движения (DGT), в Испании зарегистрировано более шести миллионов автомобилей старше 20 лет, а средний возраст превышает 12 лет. 94,6% автомобилей, срок жизни которых превышает десятилетие, имеют пробег более 100 000 километров, а 73,3% преодолевают этот порог до достижения этого возраста. Только 23,6% автомобилей на испанских дорогах имеют пробег менее 50000 километров, пишет espanarusa.com.

Наличие такого старого автомобильного парка имеет нежелательные последствия для окружающей среды и безопасности дорожного движения: больше вредных выбросов и меньше современных систем безопасности.

Влияние закона об изменении климата в краткосрочной перспективе, а также год, наполненный политическими процессами, приведет к падению спроса на новые автомобили. Ожидается, что пик роста начнется после 2021 года, особенно это касается дизельных автомобилей.

Вследствие падения спроса на новые машины выброс углекислого газа (CO2) в атмосферу увеличился до 117 грамм на километр, что почти на 2% больше, чем в 2017 году. Испанская ассоциация автопроизводителей и грузовиков (ANFAC) и предупредила, что дизельное топливо выделяет на 15% меньше CO2, и руководство дилерских центров Faconauto также признало, что новое дизельное топливо необходимо для сокращения выбросов и достижения амбициозных целей, поставленных Европейским союзом. В особенности учитывая, что электрические и гибридные транспортные средства в 2018 году составили всего 7,3% от общего рынка.