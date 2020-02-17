90 объектов недвижимости в Испании выставят на онлайн-торги

BidX1 в 2019 году продала более 5 тыс. объектов по всему миру на общую сумму 1,6 млрд евро. Компания использует новую систему продаж через Интернет. Объекты продаются на торгах в течение нескольких часов. Однако каталог публикуется заранее и в предпродажные дни владельцы недвижимости всегда доступны для консультаций и могут продемонстрировать объект в режиме реального времени.

Аукционы проводятся каждый месяц. Но в этот раз заявлена самая грандиозная распродажа в Европе. 18 и 19 февраля будут продавать недвижимость в Великобритании и на Кипре, пишет noticia.ru.

Испанский каталог доступен здесь. https://bidx1.com/es/es-es/auction/properties/601

В объявлениях указана минимальная цена за объект. В случае с Испанией — от 49 до 364 тыс. евро.