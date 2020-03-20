90 стран закрыли свои границы для пассажиров из Испании

Пятница, 20 Март 2020 Испания Испания

90 стран закрыли свои границы для пассажиров из Испании

Число стран, куда из-за коронавируса запрещён въезд пассажирам из Испании, выросло до 90.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Ещё 32 государства вводят карантин для прибывающих из Испании, пишет noticia.ru.

Власти самой Испании призывают сограждан отложить любые поездки. Не только за границу, но и по стране. «Я знаю, что есть очень заманчивые предложения. Но не путешествуйте, проявите ответственность», - попросила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес-Лайя.

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