Абаскаль выступает за право испанцев на хранение оружия

На днях в интервью для Europa Press Сантьяго Абаскаль потребовал как можно более скорого изменения закона о хранении оружия, так чтобы испанцы могли иметь дома средства для защиты себя, своей семьи и имущества в случае реальной угрозы.

По мнению президента партии VOX, в Испании необходимо расширить понятие «необходимой обороны», чтобы избежать несправедливых приговоров в отношении тех, кто защищал свое имущество, как это произошло, например, в деле пожилого человека, осужденного на 2,5 года лишения свободы за убийство вора, проникшего в его дом на Тенерифе. Абаскаль считает, что определение законом таких людей как преступников, а покушавшихся на них или их имущество – как жертв напоминает ситуацию с okupas, и это – настоящая драма, пишет espanarusa.com.

Предложение Абаскаля заключается не только в том, чтобы несудимые и психически здоровые испанцы имели право хранить дома оружие, но и в том, чтобы они имели право им воспользоваться в чрезвычайной ситуации без угрозы потом предстать перед судом в качестве обвиняемых. Испанские законы, к сожалению политика, сформулированы так, что добропорядочный гражданин всегда под подозрением. При этом он подчеркивает, что для изменения закона недостаточно одной инициативы, необходимо опираться на суждения экспертов, профессионалов в этой области, а также на мнение большинства граждан.

В качестве примера испанский политик называет недавно принятый в Италии закон, который позволяет стрелять в злоумышленников и наконец-то положит конец порочной практике безнаказанности для преступников, нарушающих неприкосновенность людей и их собственности. В своем сообщении в Твиттере Сантьяго Абаскаль назвал политическим успехом модификацию 52-й статьи итальянского Уголовного кодекса, инициированную «Лигой» Маттео Сальвини.